Kıbrıs Gazisi Ramazan Çatkın İçin Cenaze Töreni

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ramazan Çatkın için cenaze töreni düzenlendi.

Küçükkuyu beldesinde ikamet eden Çatkın için Adatepe köyü Adatepebaşı mevkisinde düzenlenen cenaze törenine Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Çanakkale Merkez Komutanı Deniz Piyade Kıdemli Albay Ercan Öten, Ayvacık Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Olgun Parlar, Ayvacık Belediye Başkan Vekili Emre Öz, Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Çatkın'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.