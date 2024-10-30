Kıbrıs Gazisi Recai Okuyan Vefat Etti

Hatay'ın Belen ilçesinde vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Recai Okuyan'ın cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Okuyan için Tosyalı Camisi'nde tören düzenlendi.
Okuyan'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Bakras Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
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