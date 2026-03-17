Kıbrıs Gazisi Şerif Harmancı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Şerif Harmancı'nın cenazesi, Çankırı'da düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Harmancı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Çankırı Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.
Harmancı'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yapraklı ilçesi Doğanbey köyünde toprağa verildi.
Cenaze törenine, Harmancı'nın yakınlarının yanı sıra Vali Hüseyin Çakırtaş, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
