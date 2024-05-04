Kıbrıs gazisi Süleyman Hilmi Kürtün\'ün cenazesi Espiye\'de toprağa verildi

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Kıbrıs gazisi Süleyman Hilmi Kürtün'ün cenazesi, Giresun'un Espiye ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 71 yaşındaki Kürtün için Ulu Cami'de düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Erol Karadere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yaşar Koç ve vatandaşlar katıldı.

Kürtün'ün cenazesi, İlçe Müftüsü Osman Gülbe'nin kıldırdığı namazın ardından Çam Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.