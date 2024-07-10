Samsun'un Havza ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Teyfik Kalaycı, son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü Havza Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Kalaycı'nın cenazesi, Çay Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'ne getirildi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kalaycı'nın cenazesi, Aslançayırı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Kalaycı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Koç, İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile vatandaşlar katıldı.
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