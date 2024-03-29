Kıbrıs'ın Gönül Dili: Kıbrıs İlahileri Konseri Lefkoşa'da Gerçekleştirildi

Erzurum'da Baharın İlk Habercisi: Sıcaklıklar Yükseliyor

Erzurum'da bahar mevsimi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Meteoroloji raporlarına göre önümüzdeki hafta sıcaklıklar eksi derecelerden 25 dereceye kadar çıkacak. Erzurum çevresinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi de yaşanacak. Vatandaşlar ve yetkililer çığ tehlikesine karşı dikkatli olmalı.