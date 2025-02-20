Kıbrıs, Suriye'nin Entegrasyonunu Destekliyor

Güncel

(ANKARA) - Suriye Geçiş Hükümeti'nin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Bakanı Konstantinos Kombos'u kabul etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Basın ve Enformasyon Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Kıbrıs, deniz hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel kuralları ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde Suriye'nin uluslararası sisteme yeniden entegrasyonunu olumlu ve yapıcı bir şekilde destekleyeceğine dair ilkeli tutumunu iletmiştir" denildi.

Suriye'de Geçiş Hükümeti'nin Cumhurbaşkanı Şara, bugün Şam'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Kombos ile bir araya geldi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberinde Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin Bakan Kombos başkanlığındaki üst düzey heyeti kabul ettiği belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı'na bağlı Basın ve Enformasyon Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanı, ziyareti sırasında Suriye Arap Cumhuriyeti Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı sayın Esad Hasan Şeybani ile görüşmelerde bulundu. Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, uluslararası toplumun Suriye'de düzenli ve kapsayıcı bir siyasi geçiş süreci lehine verdiği mesajı pekiştirmeyi amaçlıyordu.

Ülkenin geçiş dönemi liderliğiyle yapılan görüşmeler, önümüzdeki hafta Brüksel'de düzenlenecek olan ve Suriye'deki durum ile bundan sonra atılacak adımların ele alınacağı Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde özel bir önem taşıyor.

Komşu ülke ve Avrupa Birliği'nin en yakın üye ülkesi olarak Kıbrıs, Suriye ve daha geniş bölge için refah, istikrar ve güvenlik perspektifiyle Suriye halkına pratik ve aktif desteğini ifade eder. Etnik ya da dini kimlikleri ne olursa olsun Suriye halkının, özellikle Esad rejiminin düşmesinin ardından yaşanan bu tarihi ve önemli anda, umut verici ve sürdürülebilir bir gelecek ummaya hakkı vardır. Bu bağlamda Kıbrıs, deniz hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel kuralları ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde Suriye'nin uluslararası sisteme yeniden entegrasyonunu olumlu ve yapıcı bir şekilde destekleyeceği yönündeki ilkeli tutumunu iletmiştir."