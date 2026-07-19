Kıbrıs'ta Askeri Eğitim Uçuşu - Son Dakika
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Kıbrıs'ta Askeri Eğitim Uçuşu

19.07.2026 10:35
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MSB, Kıbrıs güneyinde uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi. Her zaman, her yerde, göklerimizin yılmaz bekçileriyiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs'ta Askeri Eğitim Uçuşu - Son Dakika

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