Kıbrıs'ta Tarihi Fırsat Çağrısı - Son Dakika
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Kıbrıs'ta Tarihi Fırsat Çağrısı

01.07.2026 13:21
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BM Temsilcisi Holguín, Kıbrıs için çözümde tarihi fırsatı değerlendirmenin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) -Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm için taraflara "tarihi fırsatı değerlendirme" çağrısında bulunarak, adanın geleceğinin ancak ortak irade ve siyasi kararlılıkla şekillendirilebileceğini söyledi.

Holguín, son temaslarının ardından yayımladığı yazılı açıklamada, yıllardır süren başarısız müzakere girişimlerinin toplumlarda yarattığı hayal kırıklığını anladığını belirterek, Kıbrıslılardan umudu kaybetmemelerini istedi.

"Farklı bir Kıbrıs'a inanmanın zor olduğunu biliyorum. Ancak umudunuzu kaybetmeyin, zor bir geçmişin esiri olmayın" diyen Holguín, tüm Kıbrıslıları haklara saygılı, ortak, müreffeh ve güvenli bir gelecek inşa etmeye davet etti."

Holguín, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in de çözüm çabalarına tam destek verdiğini belirterek, tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir anlaşmaya ulaşılması için diyaloğu kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

"SİYASİ İRADE BELİRLEYİ OLACAK"

Açıklamasında onlarca yıllık başarısız müzakere süreçlerinin taraflar arasında ciddi bir güvensizlik oluşturduğunu kabul eden Holguín, "Tarihin yükü ağırdır. Ancak buna bilgelik, empati ve cömertlikle yaklaşmalıyız" dedi.

Adada güvenin yeniden tesis edilmesinin mümkün olduğunu belirten Holguín, bunun ancak liderlerin kararlılığı ve toplumların desteğiyle başarılabileceğini kaydetti.

Görev süresi boyunca siyasi liderlerin yanı sıra akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Holguín, çözümün başarısının nihayetinde iki liderin siyasi iradesine bağlı olacağını vurguladı.

"ORTADA BANA AİT YAZILMIŞ TEK BİR METİN YOK"

Holguín, son haftalarda basına yansıyan yeni bir BM çözüm planı hazırlandığı yönündeki iddialara da değinerek, bu haberleri yalanladı. Basında yer alan haberlerin "varsayımlar ve yaratıcılıkla dolu" olduğunu söyleyen Holguín, "Bana ait yazılmış tek bir kelime bile yok" ifadelerini kullandı.

"STATÜKO ARTIK İSTİKRAR GARANTİ DEĞİL"

Holguín, Doğu Akdeniz ve çevre bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Kıbrıs sorununun çözümünün her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirtti.

"Bugünün hızla değişen ve çalkantılı dünyasında statüko artık istikrar ve güvenlik garantisi değildir" diyen Holguín, bölgedeki krizlerin kapsamlı bir çözümün önemini daha da artırdığını söyledi."

Kıbrıs Adası'ın çeşitliliğini koruyarak ortak çıkarlar temelinde hareket etmesi halinde bölgesel iş birliğinin önemli merkezlerinden biri olabileceğini ifade eden Holguín, "Kıbrıs her yöne köprüler kuran bir yer olabilir" dedi.

Başarılı bir çözümün yalnızca ada için değil, bölge ve Avrupa açısından da örnek oluşturacağını kaydeden Holguín, bunun barış ve iş birliğine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

TEMASLAR NATO ZİRVESİ SONRASINDA DEVAM EDECEK

Holguín, diplomatik temaslarının NATO Zirvesi'nin ardından yeniden başlayacağını açıkladı.

Bu çerçevede 13 Temmuz'da Brüksel'de Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile görüşecek olan Holguín'in daha sonra Kıbrıs Adası'na gelerek Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor.

Holguín'in daha sonraki temaslarının Türkiye ve Yunanistan'da devam edeceği, bu diplomatik trafiğin ise ilerleyen haftalarda yapılması öngörülen yeni gayriresmi genişletilmiş 5+1 toplantısının hazırlıklarını oluşturacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Politika, Kıbrıs, Güncel, Dünya, Son Dakika

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