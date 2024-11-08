Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu Başladı

Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu Başladı

Gazimağusa'da uluslararası vakıflar sempozyumu açılışı yapıldı, hukuki boyutları ele alındı.

08.11.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hukuki Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu'nun ilk oturumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde başladı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lefkoşa Program Ofisi iş birliğinde, Gazimağusa Maraş'taki Bilal Ağa Kültür Merkezi'nde ilk oturumu yapılan sempozyuma, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, EVKAF Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Bayırkan, EVKAF Genel Müdürü Mustafa Tümer, TİKA Kuzey Kıbrıs Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, ASBÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa, ve bazı yetkililer katıldı.

Kıbrıs Türk vakıfları ile ilgili 2 oturumda 18 bilim insanının sunum yapacağı sempozyumda, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler, vakıf ve İslam hukuku ile vakıflara hukuki hem de disiplinler arası bakış açıları ele alınacak.

Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, Türk vakıfları konusunu derinlemesine ele almayı hedefleyen bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Vakıf, bir malın hayır maksatları için ebedi olarak ayrılması ve sunulmasıdır." diye konuştu.

Bugün modern devletin yüklendiği kamusal hizmetlerin neredeyse tamamının, Osmanlı Devleti'nde vakıflar eliyle yerine getirildiğine dikkati çeken Serim, vakıf sisteminin yarattığı şuur ve duyarlılığın o dönem Osmanlı medeniyetinin bütün medeniyetlerin üzerinde bir konuma ulaşmasını sağladığını söyledi.

Büyükelçi Serim, vakıfların, milletin huzur ve güvenliğinin de teminatı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkü'nün ruhundaki hayırseverlik ve dayanışma anlayışının en güzel yansıması olan vakıfların, kuruldukları günden bu yana Ada'nın en köklü kuruluşu haline geldiğini ifade etti.

Vakıf kültürünün Osmanlı Devleti ile Kıbrıs'a taşındığını anlatan Serim, "Vakıflar, Kıbrıs'taki Türk varlığının da en somut göstergelerindendir. Bu nitelikleri ile Vakıflar, Kıbrıs Türklerinin haklarının tescilinde ve korunmasında hayati role sahip olmuştur." diye konuştu.

Hukuki Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu'nun ikinci oturumu yarın başkent Lefkoşa'daki tarihi Bedesten'de düzenlenecek.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, Bilim İnsanı, Kültür Sanat, Gazimağusa, Kıbrıs, Kültür, Eğitim, Güncel, Kıbrıs, Vakıf, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 01:19:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.