Kiev bölgesinde askerlerin tutulduğu iddiasıyla arbedede 4 asker hastaneye götürülmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kiev bölgesinde askerlerin tutulduğu iddiasıyla arbedede 4 asker hastaneye götürülmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiev bölgesindeki Petropavlivska Borşçahivka kasabasında askerlerin zorla tutulduğu iddiasıyla toplanan grupla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Ulusal Muhafız Komutanı Pivnenko, izinsiz ayrılan 4 askerin hastaneye kaldırılmasına göstericilerin izin vermediğini söyledi.

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Petropavlivska Borşçahivka kasabasında bir evde askerlerin zorla tutulduğunu öne süren bir grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, farklı sosyal medya hesaplarında, Kiev'deki Petropavlivska Borşçahivka kasabasında, Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov taburuna ait evde bazı askerlerin zorla tutulduğu iddia edildi.

Evin bulunduğu binanın önünde gece yarısı toplanan bir grup sivil, askerlerin burada ağır şartlar altında tutulduğunu öne sürdü.

Binanın önünde gösteri düzenleyen ve içerideki askerlerden bazılarının sağlık sorunları yaşadığını savunarak eve girmeye çalışan gruptakilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Sosyal medyada arbedeye ilişkin yayımlanan görüntülerde, polise ait otobüse ve araçlara zarar verildiği görülürken, silah sesleri duyuldu.

Olay yerine gelen Ukrayna Ulusal Muhafız Komutanı Oleksandr Pivnenko, bu evde birliğinden izinsiz ayrılan askerlerin kaldığını ifade etti.

Bunlardan 4'ünün sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılması gerektiğini belirten Pivnenko, göstericilerin buna izin vermediğini söyledi.

Pivnenko, sosyal medyada ortaya atılan iddialara ilişkin de soruşturmanın başlatılacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov da olay yerine gelerek yaptığı açıklamada, "Açıkçası bu klasik bir sokak protestosu. Bu olmaması gereken bir şey. Bu normal değil. Öncelikle, hastaneye gitmesi gerekenlerin hastaneye götürülmelerini engelliyorlar." diye konuştu.

Ukrayna'ya yönelik olası provokasyonları önlemek için çalıştıklarını kaydeden Budanov, "Kolluk kuvvetleri ve yetkili organlar, olayların objektif ve eksiksiz bir tablosunu ortaya koymak, suçluların adalete teslim edilmesi için gerekli önlemleri almak ve gelecekte bu tür durumların tekrarlanmasını önlemek amacıyla tüm iddiaları detaylı şekilde araştırmaktadır." dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı İvan Vigivskiy de sosyal medya hesabından, "Söz konusu bina, Ukrayna Ulusal Muhafızlarının bir biriminin askerleri tarafından kullanılıyordu." açıklamasını yaptı.

Vatandaşlara, yanlış bilgi yaymaktan ve yasa dışı eylemlerde bulunmaktan kaçınmaları çağrısında bulunan Vigivskiy, şöyle devam etti:

"Binanın içinde bulunan askerlerin yakınlarıyla iletişim kurmalarına fırsat verildi. Doktorlar ve çeşitli kamu temsilcileri de olay yerine davet edildi. Devlet Soruşturma Bürosu ve Askeri Ombudsmanlık Ofisi olay yerinde çalışıyor. Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanlığı tam destek sağlıyor. Ukrayna Ulusal Muhafızları, Ukrayna güvenlik ve savunma kuvvetlerinin kilit unsurlarından biridir."

Kaynak: AA
GüncelDünyaKievSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Görüntü maalesef Türkiye’den Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:31:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Kiev bölgesinde askerlerin tutulduğu iddiasıyla arbedede 4 asker hastaneye götürülmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android