Kiev bölgesinde askerlerin tutulduğu iddiasıyla arbedede 4 asker hastaneye götürülmedi

Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Petropavlivska Borşçahivka kasabasında bir evde askerlerin zorla tutulduğunu öne süren bir grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, farklı sosyal medya hesaplarında, Kiev'deki Petropavlivska Borşçahivka kasabasında, Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov taburuna ait evde bazı askerlerin zorla tutulduğu iddia edildi.

Evin bulunduğu binanın önünde gece yarısı toplanan bir grup sivil, askerlerin burada ağır şartlar altında tutulduğunu öne sürdü.

Binanın önünde gösteri düzenleyen ve içerideki askerlerden bazılarının sağlık sorunları yaşadığını savunarak eve girmeye çalışan gruptakilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Sosyal medyada arbedeye ilişkin yayımlanan görüntülerde, polise ait otobüse ve araçlara zarar verildiği görülürken, silah sesleri duyuldu.

Olay yerine gelen Ukrayna Ulusal Muhafız Komutanı Oleksandr Pivnenko, bu evde birliğinden izinsiz ayrılan askerlerin kaldığını ifade etti.

Bunlardan 4'ünün sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılması gerektiğini belirten Pivnenko, göstericilerin buna izin vermediğini söyledi.

Pivnenko, sosyal medyada ortaya atılan iddialara ilişkin de soruşturmanın başlatılacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov da olay yerine gelerek yaptığı açıklamada, "Açıkçası bu klasik bir sokak protestosu. Bu olmaması gereken bir şey. Bu normal değil. Öncelikle, hastaneye gitmesi gerekenlerin hastaneye götürülmelerini engelliyorlar." diye konuştu.

Ukrayna'ya yönelik olası provokasyonları önlemek için çalıştıklarını kaydeden Budanov, "Kolluk kuvvetleri ve yetkili organlar, olayların objektif ve eksiksiz bir tablosunu ortaya koymak, suçluların adalete teslim edilmesi için gerekli önlemleri almak ve gelecekte bu tür durumların tekrarlanmasını önlemek amacıyla tüm iddiaları detaylı şekilde araştırmaktadır." dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı İvan Vigivskiy de sosyal medya hesabından, "Söz konusu bina, Ukrayna Ulusal Muhafızlarının bir biriminin askerleri tarafından kullanılıyordu." açıklamasını yaptı.

Vatandaşlara, yanlış bilgi yaymaktan ve yasa dışı eylemlerde bulunmaktan kaçınmaları çağrısında bulunan Vigivskiy, şöyle devam etti:

"Binanın içinde bulunan askerlerin yakınlarıyla iletişim kurmalarına fırsat verildi. Doktorlar ve çeşitli kamu temsilcileri de olay yerine davet edildi. Devlet Soruşturma Bürosu ve Askeri Ombudsmanlık Ofisi olay yerinde çalışıyor. Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanlığı tam destek sağlıyor. Ukrayna Ulusal Muhafızları, Ukrayna güvenlik ve savunma kuvvetlerinin kilit unsurlarından biridir."