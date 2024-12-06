Kiev'de Elektrik Kesintileri Hayatı Etkiliyor

KİEV, 6 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir yeraltı geçidinde yolu aydınlatmak için telefonlarındaki fenerleri yakan insanlar, 4 Aralık 2024.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de süregelen elektrik kesintileri bölgedeki halkın günlük hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. (Fotoğraf: Peter Druk/Xinhua)
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