Kiev'de Rusya tarafından füze saldırısı düzenlendi

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KİEV, 1 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Pazar günü akşam saatlerinde Rusya tarafından füze saldırıları düzenlenirken, patlama sesleri duyuldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, başkent yakınlarında faaliyet gösteren hava savunma sisteminin imha ettiği füzenin enkazının, Kiev'in kuzeyindeki Obolon bölgesinde bulunan bir apartmana isabet ettiğini söyledi.

Kliçko herhangi bir can kaybı bildirilmediğini belirtti.

Basında yer alan haberlere göre, saldırılar sırasında Kiev'de ve Ukrayna'nın kuzey, orta ve kuzeydoğusundaki beş bölgede hava saldırısı alarmı verildi.