Kiev'e Askeri Saldırı - Son Dakika
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Kiev'e Askeri Saldırı

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Rusya, Kiev'deki askeri tesisleri, İHA'larla hedef aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de askeri sanayi tesisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki unsurlara saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gün içinde Kiev'de insansız deniz araçlarının üretildiği tesisin vurulduğu aktarılan açıklamada, Nikolayev Limanı'ndaki aktarma terminalinin, askeri depoların ve limanın işleyişini sağlayan elektrik trafosunun vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güncel, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiev'e Askeri Saldırı - Son Dakika

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