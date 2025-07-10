Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 2 Ölü, 16 Yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların ülkesine yönelik hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, saldırının ana hedefinin başkent Kiev olduğuna dikkati çekerek, ayrıca ülkenin Harkiv, Poltava, Çernigiv, Sumi ve Kirovograd bölgelerine da saldırılar yapıldığını aktardı.

Hava saldırıları nedeniyle Kiev'de 2 kişinin öldüğünü kaydeden Zelenskiy, "Şu ana kadar 16 kişinin yaralandığı biliniyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun bu saldırıda balistik füzeler de dahil olmak üzere 18 füze ve yaklaşık 400 adet İHA kullandığını belirterek, "Bu, Rus terörünün açıkça arttığı anlamına geliyor." ifadesine yer verdi.

Müttefiklerine, Rusya'nın saldırılarına yaptırımlarla yanıt verme çağrısında bulunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ortakların silah üretimi ve teknolojiyi geliştirmeye yatırım yapma konusunda daha hızlı olmaları gerekiyor."