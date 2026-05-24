Kiev'e Rus Saldırısı: 83 Yaralı
Kiev'e Rus Saldırısı: 83 Yaralı

24.05.2026 11:51
Rusya, Kiev'e balistik füze ve dronla saldırdı, en az 83 kişi yaralandı. Altyapıda büyük hasar oluştu.

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Dursun ALKAYA

(KİEV) - Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i gece saatlerinde balistik füze ve dronlar ile hedef aldı. Şehir merkezinde yerleşim yerlerinin bulunduğu alanlara yönelik saldırılarda can kayıpları ve yaralıların olduğu bildirildi.

Rusya, Kiev'e saat 01.00 sularında balistik füze ve dron saldırısında bulundu. Şehir merkezinden hissedilen saldırılar nedeniyle birçok yerden alevlerin yükseldiği görüldü. Öte yandan Kievliler, geceyi sığınak olarak da kullanılan metrolarda geçirdi. Saldırılar, sabaha kadar belirli aralıklarla sürdü.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, saldırılarda altyapı, süpermarket, alışveriş merkezi, öğrenci yurdu, akaryakıt istasyonu, garaj, park halindeki araçlar ve çok sayıda depo zarar gördü.

ANKA Haber Ajansı, saldırı esnasında füzelerin hedef aldığı Artem Devlet Anonim Holding Şirketi'nin idari binasını görüntüledi. Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Artem Devlet Anonim Holding Şirketi'nin üretim tesislerinin yer altında bulunduğu belirtildi. Söz konusu tesisin, Rusya tarafından daha önce de sık sık hedef alındığı ifade edilirken, saldırının ardından bölgede incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ZELENSKY: "EN AZ 83 KİŞİNİN YARALANDIĞI BİLİNİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya platformu Telegram kanalından yayımladığı video mesajda, gece boyunca kurtarma ekiplerinin çalıştığını, yaralanan herkese yardım sağlanacağını kaydetti. Zelensky, "Şu an itibarıyla en az 83 kişinin yaralandığı biliniyor. Ne yazık ki hayatını kaybedenler var. Yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırıların ağır olduğuna dikkati çeken Zelenski, "Farklı türlerde 90 füze kullanıldı, bunların 36'sı balistikti. Ayrıca 600 dron kullanıldı. Ne yazık ki tüm balistik füzeler vurulamadı. En büyük isabetler Kiev'de oldu ve bu saldırının ana hedefi de Kiev'di" dedi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:52
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapması bekleniyor
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
