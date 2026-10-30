KİK Silahlı Kuvvetleri Yüksek Askeri Komitesi Manama'da 23. toplantısını yaptı - Son Dakika
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KİK Silahlı Kuvvetleri Yüksek Askeri Komitesi Manama'da 23. toplantısını yaptı

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KİK Silahlı Kuvvetleri Yüksek Askeri Komitesi 23. toplantısını Bahreyn Genelkurmay Başkanı Nuaymi başkanlığında Manama'da yaptı. Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Umman ve Katar genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantıda savunma işbirliği ele alındı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen toplantıda askeri ve savunma alanındaki işbirliğini güçlendirme konularını ele aldı.

Bahreyn ordusundan yapılan açıklamaya göre, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Ziyab bin Sakr en-Nuaymi başkanlığında gerçekleştirilen KİK Silahlı Kuvvetleri Yüksek Askeri Komitesinin 23. Toplantısı'na Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman ve Katar Genelkurmay Başkanları katıldı.

Toplantıda, KİK üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun artırılması imkanları ile bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve mevcut koşullar altındaki savunma işbirliği konuları görüşüldü.

Bahreyn Genelkurmay Başkanı Nuaymi toplantıda yaptığı konuşmada, ortak savunma sistemlerinin ve savunma entegrasyonunun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Nuaymi, "Sürecin tehlikesi ve tanık olunan olağanüstü saldırılar, KİK ülkelerinin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm riskleri kontrol altına almak için hepimizi tam bir dayanışma, yakın koordinasyon ve ortak işbirliği gerektiren tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya bırakmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun İran destekli Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Kaynak: AA
Birleşik Arap EmirlikleriKörfez İşbirliği KonseyiSuudi ArabistanPolitikaBahreynGüncelKuveytManamaKatarDünyaSon Dakika

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