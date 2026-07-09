KİK'ten İran'a Sert Tepki

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran'ın Hürmüz Boğazı ve Körfez ülkelerinin topraklarına yönelik saldırıları kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişleri sağlayacak kararlı bir duruş sergilemesi talebinde bulundu.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt topraklarına ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen Katar ve Suudi Arabistan'a ait gemilere yönelik saldırıları kınandı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "küresel enerji arzı güvenliğini hedef alan" saldırılarının kabul edilemez olduğ, ayrıca İran ile ABD arasında varılan mutabakatın ihlali anlamına geldiği belirtildi.

KİK ülkelerinin İran saldırıları karşısında "tek saf" olarak durdukları vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"KİK ülkelerinin güvenliği, parçalanmaz bir bütündür. Üye ülkelerden herhangi birine yönelik her saldırı, KİK ülkelerinin tümüne yapılmış sayılır. KİK ülkeleri, BM Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca kendilerini savunma hakkını saklı tutuyorlar."

Söz konusu saldırıların doğurabileceği sonuç ve etkilerden İran'ın sorumlu tutulduğu açıklamada, İran'ın saldırılarının bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışı sarstığı, uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi.

KİK açıklamasında, İran'ın Körfez ülkeleri ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırılarının enerji piyasalarının istikrarını etkilediğine ve küresel ekonomi için ciddi tehlikeler oluşturduğuna vurgu yapıldı.

BMGK ve uluslararası topluma İran'ın saldırılarını kınama çağrısı yapan KİK, BMGK'nin Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir ücret dayatılmayacak şekilde geçişleri sağlayacak kararlı bir duruş sergilemesini talep etti.

BMGK'dan Hürmüz Boğazı'nın sürdürülebilir ve koşulsuz olarak yeniden açılmasının yanı sıra tek taraflı ve gayrimeşru herhangi bir mekanizma dayatılmasının reddedilmesi için gerekli önlemlerin alınması istendi.

Açıklamada, İran'ın hem BMGK'nin 2817 sayılı kararına hem de Washington-Tahran arasında sağlanan mutabakat zaptına uyması gerektiğine dikkat çekildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını duyurmuştu.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, ülke hava sahasına giren 3 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 10 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, 1 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bahreyn ordusu, İran'dan düzenlenen hava saldırılarının engellendiğini duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı'nda 7 Temmuz'da da Katar ve Suudi Arabistan'a ait tankerler hedef alınmıştı.

Katar, petrol gemisinin hedef alınması üzerine İran'ın Doha Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhsin Muhammed Kanaani'yi Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.