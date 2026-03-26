KİK'ten İran İle İlgili Sert Açıklama

26.03.2026 15:38
KİK Genel Sekreteri, İran'ın Körfez ülkelerine 5 bin saldırı düzenlediğini ve sivilleri hedef aldığını belirtti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İran'ın Körfez ülkelerine 5 binden fazla saldırı düzenlediğini ve saldırıların yüzde 85'inin Körfez ülkelerine yönelik olduğunu açıkladı.

KİK Genel Sekreteri Budeyvi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın bölgedeki faaliyetleri ve uluslararası seyrüsefer güvenliğine yönelik ihlalleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bölge ülkelerini doğrudan hedef aldığını belirten Budeyvi, "İran, KİK üyesi ülkelere 5 binden fazla füze ve insansız hava aracı fırlattı. İran füzelerinin yüzde 85'i Körfez ülkelerine yöneliktir." dedi.

Budeyvi, saldırıların sivil yerleşim alanlarını kapsadığını vurgulayarak, "İran kasıtlı olarak sivil unsurları hedef aldı ve bu durum sivillerin ölümüne yol açtı. İran otelleri, büyükelçilikleri, su tesislerini ve havalimanlarını hedef almıştır." ifadelerini kullandı.

İran'ın bölgedeki vekilleri aracılığıyla Körfez ülkelerine saldırılar düzenlediğini kaydeden Budeyvi, İran'ın bölgedeki saldırılarının "tüm sınırları aştığını" ifade etti.

Budeyvi ayrıca, bu saldırıların küresel ekonomik istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

"Körfez ülkelerinin kendilerini savunma hakkı var"

Budeyvi, İran'ın Körfez ülkelerinin enerji altyapısına yönelik saldırılarının "planlı bir strateji" olduğunu savunarak, "İran'ın Körfez'deki petrol tesislerine yönelik gerilimi tırmandırması sistematiktir. İran'ın saldırıları Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki petrol rafinerilerini hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerinin hayati tesislerinin korunması için uluslararası girişimlerde bulunduklarını aktaran Budeyvi, şunları kaydetti:

"Körfez'deki hayati öneme sahip tesislerin hedef alınmaması için uluslararası talepte bulunduk. Uluslararası hukuk uyarınca, Körfez ülkelerinin kendilerini savunma hakkı var."

Budeyvi, Hürmüz Boğazı'ndaki altyapının güvenliğine de dikkati çekerek "Hürmüz Boğazı'ndaki deniz altı kablolarının korunmasından uluslararası toplum sorumludur." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Körfez İşbirliği Konseyi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Körfez, İran, Son Dakika

