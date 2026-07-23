KİK Ülkeleri İran'a Karşı Ortak Müdafaa Hakkını Kullanacak - Son Dakika
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KİK Ülkeleri İran'a Karşı Ortak Müdafaa Hakkını Kullanacak

23.07.2026 22:29
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KİK ve Ürdün, İran'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkeleriyle Ürdün, İran'ın saldırıları karşısında bireysel ve ortak meşru müdafaa haklarını kullanacaklarını, egemenliklerini korumak amacıyla da gerekli tüm tedbirleri alacaklarını açıkladı.

KİK'in internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ün, İran ile desteklediği grupların bu ülkelerin topraklarına yönelik saldırılarını kınadığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın Körfez ülkeleri ile Ürdün'ün topraklarını ve sivil altyapısını hedef alan saldırılarının 28 Şubat 2026'dan bu yana sürdüğü, ABD ile İran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan mutabakat zaptına rağmen devam ettiği belirtildi.

Saldırıların özellikle Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki enerji ve deniz suyu arıtma tesisleri ile limanlar, havalimanları ve diğer sivil unsurları hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İran'ın eylemlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden açık saldırılar olduğu ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit ettiği savunuldu.

BM Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca bireysel veya ortak meşru müdafaa hakkının kullanılacağı ifade edilen açıklamada, ülkelerin egemenliğini, topraklarını, vatandaşlarını, ticari gemilerini ve kritik altyapılarını korumak amacıyla gerekli tüm yasal tedbirlerin alınacağı aktarıldı.

Ortak açıklamada, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) İran'ın saldırılarının derhal durdurulmasını talep eden acil bir karar alınması ve saldırıya uğrayan ülkelerin meşru müdafaa hakkının tanınması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, saldırıların sürmesi halinde BMGK'nin ilave tedbirleri değerlendirmesi istenirken, Hürmüz ve Babu'l Mendeb boğazlarında seyrüsefer serbestisi ve güvenliğine bağlılık vurgulandı.

Suudi Arabistan'a tam dayanışma mesajı verilen açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik "deniz ulaşımını yasaklama" tehdidinin ardından Riyad'ın egemenliğini, güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik tedbirlerinin desteklendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Körfez İşbirliği Konseyi, Politika, Güvenlik, Güncel, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİK Ülkeleri İran'a Karşı Ortak Müdafaa Hakkını Kullanacak - Son Dakika

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