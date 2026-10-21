KİK ülkeleri silahlı kuvvetleri olağanüstü toplanarak askeri işbirliğini görüştü

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde, silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Riyad'da olağanüstü toplantı düzenledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KİK ülkeleri silahlı kuvvetlerinin Harekat ve Eğitim Komitesi, Konseyin Riyad'daki Genel Sekreterlik merkezinde bir araya geldi.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Umman'ın üyesi olduğu KİK'in toplantısına katılan isimler açıklanmadı.

Toplantıda, harekat ve eğitim alanlarında askeri işbirliğinin güçlendirilmesi ile Körfez ülkelerinin silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyon ve entegrasyon mekanizmalarının geliştirilmesi ele alındı.

Bakanlık, görüşmelerin ortak savunma çalışmalarını desteklemeyi, harekat ve eğitim alanlarında askeri hazırlık ve etkinliği artırmayı amaçladığını bildirdi.

Açıklamada, toplantıda alınan kararlara ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husilerin saldırıları artıyor

Toplantı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının yoğunlaştığı ve bu saldırıların durdurulması için bölgesel ve uluslararası girişimlerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirildi.

KİK'ten toplantıya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, Konsey Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, 18 Ekim'de Manama'da düzenlenen bakanlar toplantısının ardından, Husilere karşı "etkili" uluslararası adım atılması çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını istemiş, grubun yeni saldırılarda kullanılabilecek silah ve askeri faaliyetlerle bağlantılı yardımlara erişiminin engellenmesi için işbirliği çağrısı yapmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Havalimanı ile ülkenin güneyindeki Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırılarda 19 kişinin öldüğünü, 364 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Koalisyon, Medine bölgesinin de hedef alındığını duyurmuştu. Husiler ise bu saldırının sorumluluğunu reddetmişti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.