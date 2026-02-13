Kılbey: Zeytin Ağaçlarıyla İlgim Yok - Son Dakika
Kılbey: Zeytin Ağaçlarıyla İlgim Yok

13.02.2026 22:58
CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey, zeytin ağaçlarının kesiminde herhangi bir rolü olmadığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, Menteş Mahallesi'nde kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarına ilişkin, "29 Aralık 2025 itibarıyla araziyle bağım hukuken sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Kılbey, zeytin ağaçlarının kesildiğine ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "zeytin ağacı kesimi" iddiaları üzerinden yürütülen siyasi karalama kampanyasına karşı gerçekleri kamuoyuna sunduğunu belirtti.

Araziyle fiili, hukuki ve idari bağının kalmadığını savunan Kılbey, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"29 Aralık 2025 itibarıyla araziyle bağım hukuken sona ermiştir. Milas 1. Noterde düzenlenen resmi vekaletname ve satış sözleşmeleri ile Menteşe Mahallesi sınırlarındaki söz konusu taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf, kullanım ve işlem yetkileri tarafımdan devredilmiştir. Bu işlem noter huzurunda yapılmış, resmi kayıt altına alınmış ve hukuken yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra söz konusu taşınmaz üzerinde hiçbir tasarruf yetkim yoktur. Fiili kullanımım ve sorumluluğum bulunmamaktadır. Araziye dair herhangi bir işlem yapmam hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla, 29 Aralık 2025 sonrası gerçekleştiği iddia edilen herhangi bir kesim, işlem veya tasarrufun şahsımla ilişkilendirilmesi hukuki ve fiili gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Arazi herhangi bir maden şirketine satılmamıştır. Yapılan işlem tamamen özel mülkiyet devri niteliğinde olup yasal çerçevede gerçekleştirilmiştir."

Kılbey, doğaya zarar verecek hiçbir ticari faaliyeti desteklemediğini ve içinde yer almadığını belirterek, şahsının zeytin kesimiyle ilgisi olmadığını, iddialarla ilgili hukuki süreci başlatacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Zeytin, Güncel, Milas, Çevre, Son Dakika

