Kılıç, Basmane Çukuru için İzmir'in hakkının neden daraltıldığını sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıç, Basmane Çukuru için İzmir'in hakkının neden daraltıldığını sordu

Kılıç, Basmane Çukuru için İzmir\'in hakkının neden daraltıldığını sordu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Basmane Çukuru'na ilişkin protokolü eleştirerek İzmir'in hakkının neden daraltıldığını sordu. Kılıç, 2021'de taşınmazın tamamı için hukuk mücadelesi verilirken bugün yüzde 30'luk hak üzerinden uzlaşılmasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Basmane Çukuru'na ilişkin yapılan protokolü eleştirerek, "Basmane Çukuru'nda İzmir'in hakkı masada bırakılamaz. Basmane Çukuru sıradan bir arsa değildir. İzmir'in tam kalbinde, 40 yıldır çözülemeyen; kentin hafızasına, hukukuna ve kamu vicdanına mal olmuş bir meseledir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Basmane Çukuru'na ilişkin yapılan protokolle ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklamada yaptı.

Basmane Çukuru'nun sıradan bir arsa olmadığını belirten, konunun İzmir'in kent hafızası, hukuku ve kamu vicdanıyla ilişkili olduğunu kaydeden Kılıç, "Basmane Çukuru'nda İzmir'in hakkı masada bırakılamaz. Basmane Çukuru sıradan bir arsa değildir. İzmir'in tam kalbinde, 40 yıldır çözülemeyen; kentin hafızasına, hukukuna ve kamu vicdanına mal olmuş bir meseledir" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında "Burası İzmirlinindir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülküdür" diyerek arsanın tamamının mülkiyetini almak için hukuk mücadelesi başlattığını hatırlatan Kılıç, dava devam ederken bilirkişi görüşlerinin belediyenin lehine olduğunu ve hukuki sürecin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin elini güçlendirdiğini belirtti.

Kılıç, bu süreçte neden daha dar bir hukuki pozisyonun kabul edildiğini sorgulayarak, "Önceki dönemde İzmir'in hakkını almak için açılan dava neden sonuçlanması beklenmeden başka bir zemine taşındı? 2021'de taşınmazın tamamının belediyeye ait olduğu savunulurken, bugün neden yüzde 30'luk bir hak üzerinden uzlaşma yoluna gidiliyor? Aradan geçen sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aleyhine ne değişti?" sorularını yöneltti.

"İZMİR'İN HAKKI NEDEN DARALTILDI?"

Bilirkişi raporlarının belediyenin elini güçlendirdiğini belirten Kılıç, geri adımın gerekçesinin açıklanması gerektiğini vurgulayarak, "Ve en önemlisi: İzmir bu protokolle ne verdi, karşılığında ne aldı, İzmir'in hakkı neden daraltıldı?" diye sordu.

Kılıç, Basmane Çukuru'nun çözülmesi gerektiğini belirterek, "Elbette Basmane Çukuru çözülsün. İzmir'in merkezindeki bu utanç görüntüsü ortadan kalksın. Ancak çözüm, İzmir'in hakkından eksilterek üretilemez" ifadelerini kullandı. Kılıç, şunları kaydetti:

"Dün İzmir Büyükşehir Belediyesi adına hukuk mücadelesi verenlerin savunduğu hak bugün neden daha dar bir çerçeveye sıkıştırılıyor? Eğer belediyenin elindeki hukuki ve ekonomik haklardan vazgeçildiyse, bunun gerekçesi de hesabı da İzmirliye açıkça anlatılmalıdır. Çünkü mesele bir arsa, bir bina ya da bir proje değildir. Mesele İzmir'in malına, hukukuna ve geleceğine sahip çıkıp çıkmadığınızdır. Bugün atılan yanlış bir imza, yarın telafisi mümkün olmayan bir hak kaybına dönüşebilir. ve unutulmamalıdır: İzmir'in hakkından vazgeçmenin siyasi sorumluluğu da ağırdır, tarihi sorumluluğu da. İzmir kamuoyu bunun cevabını hak ediyor."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sevda Erdan Kılıç, Yerel Haberler, Politika, Basmane, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıç, Basmane Çukuru için İzmir'in hakkının neden daraltıldığını sordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza Acılı annenin ’adalet’ feryadı yürek dağladı Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza! Acılı annenin 'adalet' feryadı yürek dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu'ndan
Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
İmamoğlu’na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir

15:39
Hastanede gerginlik Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
15:19
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü! Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
14:54
Ev sahibi çift toprağa verildi Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
14:37
“İyilik var“ platformu hayata geçti Bilal Erdoğan’dan tanıtım törenine damga vuran sözler
"İyilik var" platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan'dan tanıtım törenine damga vuran sözler
14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 15:54:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Kılıç, Basmane Çukuru için İzmir'in hakkının neden daraltıldığını sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement