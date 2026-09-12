Kılıç, Basmane Çukuru için İzmir\'in hakkının neden daraltıldığını sordu

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Basmane Çukuru'na ilişkin yapılan protokolü eleştirerek, "Basmane Çukuru'nda İzmir'in hakkı masada bırakılamaz. Basmane Çukuru sıradan bir arsa değildir. İzmir'in tam kalbinde, 40 yıldır çözülemeyen; kentin hafızasına, hukukuna ve kamu vicdanına mal olmuş bir meseledir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Basmane Çukuru'na ilişkin yapılan protokolle ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklamada yaptı.

Basmane Çukuru'nun sıradan bir arsa olmadığını belirten, konunun İzmir'in kent hafızası, hukuku ve kamu vicdanıyla ilişkili olduğunu kaydeden Kılıç, "Basmane Çukuru'nda İzmir'in hakkı masada bırakılamaz. Basmane Çukuru sıradan bir arsa değildir. İzmir'in tam kalbinde, 40 yıldır çözülemeyen; kentin hafızasına, hukukuna ve kamu vicdanına mal olmuş bir meseledir" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında "Burası İzmirlinindir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülküdür" diyerek arsanın tamamının mülkiyetini almak için hukuk mücadelesi başlattığını hatırlatan Kılıç, dava devam ederken bilirkişi görüşlerinin belediyenin lehine olduğunu ve hukuki sürecin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin elini güçlendirdiğini belirtti.

Kılıç, bu süreçte neden daha dar bir hukuki pozisyonun kabul edildiğini sorgulayarak, "Önceki dönemde İzmir'in hakkını almak için açılan dava neden sonuçlanması beklenmeden başka bir zemine taşındı? 2021'de taşınmazın tamamının belediyeye ait olduğu savunulurken, bugün neden yüzde 30'luk bir hak üzerinden uzlaşma yoluna gidiliyor? Aradan geçen sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aleyhine ne değişti?" sorularını yöneltti.

"İZMİR'İN HAKKI NEDEN DARALTILDI?"

Bilirkişi raporlarının belediyenin elini güçlendirdiğini belirten Kılıç, geri adımın gerekçesinin açıklanması gerektiğini vurgulayarak, "Ve en önemlisi: İzmir bu protokolle ne verdi, karşılığında ne aldı, İzmir'in hakkı neden daraltıldı?" diye sordu.

Kılıç, Basmane Çukuru'nun çözülmesi gerektiğini belirterek, "Elbette Basmane Çukuru çözülsün. İzmir'in merkezindeki bu utanç görüntüsü ortadan kalksın. Ancak çözüm, İzmir'in hakkından eksilterek üretilemez" ifadelerini kullandı. Kılıç, şunları kaydetti:

"Dün İzmir Büyükşehir Belediyesi adına hukuk mücadelesi verenlerin savunduğu hak bugün neden daha dar bir çerçeveye sıkıştırılıyor? Eğer belediyenin elindeki hukuki ve ekonomik haklardan vazgeçildiyse, bunun gerekçesi de hesabı da İzmirliye açıkça anlatılmalıdır. Çünkü mesele bir arsa, bir bina ya da bir proje değildir. Mesele İzmir'in malına, hukukuna ve geleceğine sahip çıkıp çıkmadığınızdır. Bugün atılan yanlış bir imza, yarın telafisi mümkün olmayan bir hak kaybına dönüşebilir. ve unutulmamalıdır: İzmir'in hakkından vazgeçmenin siyasi sorumluluğu da ağırdır, tarihi sorumluluğu da. İzmir kamuoyu bunun cevabını hak ediyor."