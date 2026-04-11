Kılıç: İsrail Barış Sağlamaz

11.04.2026 13:22
Suat Kılıç, İsrail'in varlığının huzur ve barışa engel olduğunu vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " İsrail'in olduğu yerde huzur olmayacaktır, barış sağlanamayacaktır. Ateşkes koşullarına uymayacaktır. Bu temenni değil gördüğümüz gerçektir." dedi.

Kılıç, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, İran'da göstermelik bir ateşkes bulunduğunu ancak İsrail'in bulunduğu coğrafyada savaşların sona ermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Savaşın İran-Amerikan ya da Müslüman-Hristiyan savaşı olmadığını ifade eden Kılıç, ABD'nin bir siyonist rejim tarafından rehin alınması nedeniyle İsrail'in önündeki genişleme koridorunu açmak üzere yürütülen bir işgal savaşı olduğu yorumunu yaptı.

Ateşkesin şartlarına İsrail'in inatla uymadığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"İsrail savaşın bitmemesini amaçlıyor. İran yok oluncaya, savaş Türkiye'ye yayılıncaya kadar bu savaşın bitmesini istemiyor İsrail. Hristiyan dünyası da siyonist rejime karşı isyan derecesinde ayağa kalktı. Vatikan, İtalya ve İspanya ayağa kalkmış durumda. İsrail bir çıban başıdır. İsrail'in olduğu yerde huzur olmayacaktır, barış sağlanamayacaktır. Ateşkes koşullarına uymayacaktır. Bu temenni değil gördüğümüz gerçektir."

Kılıç, Türkiye'nin bu savaşta barışı sağlayan taraf ve mazlumun yanında olmak mecburiyetinde olduğuna işaret etti.

"İran'daki rejimden daha katı bir rejim varsa İsrail'deki rejimdir" diyen Kılıç, "İsrail'deki rejim soykırımcı, işgalci bir rejimdir. İsrail rejimi hapishanelerdeki Filistinli mahkumların idamına karar verdi. Tüm Filistinliler evlerinde sürülmekte, topraklarından edilmekte, işkencelere maruz kalarak hapishanelere atılmaktadır. Orta Doğu'da değişmesi gereken rejim İran değil İsrail rejimidir. ABD'nin demokrasi vaat ettiği hiçbir yere demokrasi gelmemiştir. Savaşlar da bitmemiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası

14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
Müzakere öncesi kriz ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
Müzakere öncesi kriz! ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
13:12
ABD ve İran heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
ABD ve İran heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:18
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
