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Kılıçdaroğlu, Akşener'e başsağlığı diledi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Akşener'e başsağlığı diledi

Kılıçdaroğlu, Akşener\'e başsağlığı diledi

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ablası Mualla Özen'in hayatını kaybetmesi üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akşener'in ablasına Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

03.02.2024 15:49
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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ablası Mualla Özen'in hayatını kaybetmesinden dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başsağlığı diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün sabah ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Akşener, X hesabından yaptığı açıklamada "Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır. Mekanı cennet olsun" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Akşener'e başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, X hesabından şunu dedi:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in hayatını kaybeden ablası Mualla Özen'e Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum"

Kaynak: ANKA

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