Kılıçdaroğlu, Başbağlar Katliamını Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu, Başbağlar Katliamını Andı

05.07.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu, 33 yıl önceki Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 33 yıl önce yaşanan Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"33 yıl önce Başbağlar'da bölücü terör örgütü tarafından katledilen 33 yurttaşımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Bu acı olay, sadece hayatını kaybedenlerin ailelerini değil, milletimizin ortak vicdanını da derinden yaralamıştır. Geçmişte yaşanan her türlü şiddet ve katliamdan ders çıkararak adaletin, hukukun, kardeşliğin ve toplumsal barışın güçlenmesi için hep birlikte çalışmak en büyük sorumluluğumuzdur."

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Başbağlar Katliamını Andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

13:55
Resmen açıklandı Almanya Milli Takımı’nda Klopp dönemi başlıyor
Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı'nda Klopp dönemi başlıyor
13:50
Bir ilk yaşanıyor İşte Özgür Özel’in masasındaki anket sonuçları
Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları
12:38
Valiliğin uyarısına rağmen denize girdiler 1 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu
Valiliğin uyarısına rağmen denize girdiler! 1 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu
12:32
Yunanistan’dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
11:34
Diyarbakır’da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 14:04:52. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Başbağlar Katliamını Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.