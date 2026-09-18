Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Şişman\'ı Genel Merkez\'de ağırladı

Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Şişman'ı Genel Merkez'de ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman'ı partinin genel merkezinde kabul etti. CHP'nin sosyal medya paylaşımında, Şişman'ın partinin değerlerini yerelde başarıyla temsil ettiği ve Beşiktaş'a üstün bir gayretle hizmet ettiği vurgulandı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman'ı CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.
CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, partimizin değerlerini yerelde başarıyla temsil eden ve Beşiktaş ilçesine üstün bir gayretle hizmet eden Belediye Başkan Vekilimiz Rasim Şişman'ı Genel Merkezimizde kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA
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