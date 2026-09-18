Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Şişman\'ı Genel Merkez\'de ağırladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman'ı CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, partimizin değerlerini yerelde başarıyla temsil eden ve Beşiktaş ilçesine üstün bir gayretle hizmet eden Belediye Başkan Vekilimiz Rasim Şişman'ı Genel Merkezimizde kabul etti" denildi.