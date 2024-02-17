Kılıçdaroğlu, Orgeneral Saldıray Berk'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Orgeneral Saldıray Berk'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Kılıçdaroğlu, Orgeneral Saldıray Berk\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte yaşamını yitiren eski 3. Ordu ve EDOK komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, FETÖ kumpasına uğrayan ve vatan ve millet uğrunda korkusuzca mücadele veren Saldıray Berk'e Allah'tan rahmet diledi.

17.02.2024 00:04  Güncelleme: 00:05
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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren eski 3. Ordu ve EDOK komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte yaşamını yitiren eski 3. Ordu ve EDOK komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, ziyaretle ilgili X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Eşim Selvi Hanımla birlikte yaşamını yitiren eski 3. Ordu ve EDOK komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. FETÖ kumpasına uğrayan, boyun eğmeden vatan ve millet uğuruna korkusuzca mücadele veren Saldıray Berk'e Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Orgeneral Saldıray Berk'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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