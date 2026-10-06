Kılıçdaroğlu'ndan yeni anayasaya yeşil ışık! Tek bir şartı var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa tartışmasına kapıyı kapatmadı, ancak bir şart öne sürdü. Kılıçdaroğlu, anayasa müzakerelerinden önce siyasi ahlak kanununun çıkarılması gerektiğini söyledi.

"GETİR ARKADAŞ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısına değinen Kılıçdaroğlu, "Ben de buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum: Bizim yeni anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Getir arkadaş. Önce siyasi ahlak kanununu çıkaralım sonra anayasayı konuşuruz" ifadelerini kullandı.

"BU BİR DEVLET KRİZİ"

Siyasi ahlak kanunu çağrısını fon kriziyle ilişkilendiren Kılıçdaroğlu, bürokratlarla bazı siyasilerin "el ele verip halkı soyduğunu" iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Bu bir Jet Fadıl olayı değil, bu bir İslami holding olayı değil. Bu bir devlet krizi" dedi. Kılıçdaroğlu, 28 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında fonlardan 538 milyar lira çıktığını ve 455 bin 748 kişinin zarar gördüğünü öne sürdü.

"VURGUNCULARI BİLMİYORUZ"

Kazananların gizlendiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Vurguncuları bilmiyoruz, kazananları bilmiyoruz, köşeyi dönenleri bilmiyoruz. Özellikle siyasiler, siyasilere destek verenler gizleniyor. Bir isim çıktı siyasilerden, adı meşhur olan Fatma Betül Sayan Kaya. Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış gerçekten" dedi. Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere denetimle görevli kurumların görevini yapmadığını ya da görev yapmalarının engellendiğini ileri sürdü.

"HUKUKTA ÇİFTE STANDART OLMAZ"

Son dönemdeki gözaltı ve tutuklamalara da değinen Kılıçdaroğlu, "Sabahın beşinde bir belediye başkanının kapısı çalınmaz, kırılmaz ve içeri girilmez. Sabahın beşinde kapıyı açan bir kadının gece kıyafeti medyaya servis edilmez. Bunlar insanlıkla bağdaşmaz" diye konuştu. Belediye başkanlarının yargılanmasına itirazları olmadığını, ancak tutuklanmalarını doğru bulmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ama çifte standarda itiraz ediyoruz" dedi.

"AĞZINDA SAKIZIYLA GELDİ"

Kılıçdaroğlu, adını vermediği eski bir belediye başkanını örnek göstererek, "Sayın Bülent Arınç'ın deyimiyle Ankara'yı parsel parsel satan kişi. Davet edildi. Ağzında sakızıyla geldi. Çıkışta elini kolunu sallayarak çıktı" ifadelerini kullandı.

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARINA SÖZ

Hayat pahalılığına da değinen Kılıçdaroğlu, mazota yapılan zammın çiftçiden balıkçıya kadar herkesi etkilediğini söyledi. Staj ve çıraklık mağdurlarının sorunlarını TBMM'ye taşıyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Soma'daki maden kazasında hayatını kaybeden 5 madenciyi de andı.