Kılıçdaroğlu, Gaziantep Sanayi Odası'nda eğitim sisteminin tümüyle değişmesini istedi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Gaziantep Sanayi Odası'nda eğitim sisteminin tümüyle değişmesini istedi

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Kılıçdaroğlu, Gaziantep Sanayi Odası\'nda eğitim sisteminin tümüyle değişmesini istedi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Sanayi Odası'nda eğitim sisteminin tümüyle değişmesini istedi. Kılıçdaroğlu, bunu Milli Eğitim Bakanlığı'na anlattıklarını belirterek yeniden sorgulayan eğitim çağrısı yaptı.

(GAZİANTEP) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Eğitim artık kerrat cetveli ya da çarpım tablosu ezberlemekten çoktan çıktı. Şimdi artık eğitim çocuğun soru sorma kapasitesini geliştirmeye bağlı. Soru sorma kapasitesini geliştirebilecek bir eğitim verebiliyorsanız gerçek anlamda eğitim olur. Bunu da Milli Eğitim Bakanlığı'na anlattık. Eğitim sisteminin tümüyle değişmesi lazım. Yeniden sorgulayan bir eğitim olması lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"OBİT dediğimiz bir projenin hayata geçmesi lazım. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Mekke Antlaşması gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Sadabat Antlaşması gibi. Orta Doğu'yu artık bir barış havzasına döndürmek zorundayız. Türkiye, İran, Irak, Suriye Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurabilir. Orta boğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesi açısından son derece önemli. Bunu defalarca ifade ettik. Umarım gerçekleşir. Eğer bu gerçekleşirse Orta Doğu'ya huzur da getirmiş olacağız. Kalkınmayı götüreceğiz, büyümeyi götüreceğiz. Dolayısıyla insani ilişkiler daha fazla gelişecek. Zaten çok sayıda akrabalığımız var Orta Doğu halklarıyla. Akrabayız zaten onlarla. Dolayısıyla bu akrabalığımızı ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan da büyütmüş olacağız.

"SİYASET HALK İÇİN YAPILIR"

Siyaset halk için yapılır, toplum için yapılır. Türkiye'nin büyümesi, iyiliği, güzelliği için yapılır. Her alanda Türkiye'nin dünyada söz sahibi olması için yapılır. Dolayısıyla siyasetin kirlilikten arınması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı TBMM'de 1 Ekim'de açılış konuşmasında yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu, Anayasa'nın ilk dört maddesinde herhangi bir sorun olmadığını ama bazı maddelerin değişmesi gerektiğini ifade etti. Anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Yani bu yapının, böyle bir yapının Türkiye'yi yönetemediğini, sorun çıkardığını anayasanın mutlaka güçlendirmiş parlamenter sistem bağlamında olması gerektiğini ama ondan önce Türkiye'nin bir siyasi ahlak kanununa ihtiyaç olduğunu ifade ettim. Gerçekten de siyaset kirlilikten arınmadığı sürece Türkiye'nin kendisini sağlıklı bir zeminde güçlendirmesi mümkün değil."

Kılıçdaroğlu, Parlakentoda, Kesin Hesap Komisyonu'nun kurulması gerektiğini de vurguladı.

"EĞİTİM SİSTEMİNİN TÜMÜYLE DEĞİŞMESİ LAZIM"

Eğitim sisteminin yeni baştan ele alınmasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Eğitim artık kerrat cetveli ya da çarpım tablosu ezberlemekten çoktan çıktı. Şimdi artık eğitim çocuğun soru sorma kapasitesini geliştirmeye bağlı. Soru sorma kapasitesini geliştirmezseniz o eğitim değil. Çünkü çocuk zaten giriyor, yapay zekadan her şeyi öğreniyor. Okulda ona çarpım tablosu öğretmenize gerek yok. Ama ona soru sorma kapasitesini geliştirebilecek bir eğitim verebiliyorsanız gerçek anlamda eğitim olur. Bunu da Milli Eğitim Bakanlığı'na anlattık. Böyle olması lazım. Eğitim sisteminin tümüyle değişmesi lazım. Yeniden sorgulayan bir eğitim olması lazım. Hayatı sorgulamazsanız siz, geliştiremezsiniz ne Türkiye'yi ne başka bir tabloyu geliştiremezsiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi bölgesinde Türk Cumhuriyetleri'nde, Orta Doğu'da dominant bir güç olarak ortaya çıkması lazım. Yeni dünya düzeninin tohumunu ekenin Çinliler olduğunu söylersem herhalde sizi şaşırtmamış olurum. Devasa bir gelişme. En zeki insanlarını Amerika'ya, Kanada'ya, Avrupa'ya gönderdi. ve bu zeki insanlar Çin'e döndüklerinde dijital devrimi gerçekleştirdiler. Biz de en zeki insanlarımızı gönderdik ama onlar geri dönmediler. Çünkü onlara burada çalışacak alan bırakmadık. Yer bırakmadık. Ortam bırakmadık. Türkiye'nin eğer gerçekten bir bölgesel güç olması isteniyorsa buralarda söz sahibi olması lazım. O insanları Türkiye'ye getirip Türkiye'de çalışma ortamını yaratmamız lazım."

Kaynak: ANKA
Milli Eğitim BakanlığıGaziantep Sanayi OdasıKemal KılıçdaroğluPolitikaEğitimGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tabbe Lan Tabbe Lan:
    Ah Kemal ah. Sen gittin gideli bu ülke bize dar gelir oldu. Sen olsaydın her daha güzel olurdu :) 0 0 Yanıtla
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