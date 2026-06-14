Kemal Kılıçdaroğlu, Gözaltına Alınan Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'nun Ailesiyle Telefonda Görüştü

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun ailesiyle telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, Balcıoğlu'nun ailesine süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındakilerin emniyette ifadeleri alınırken, soruşturma kapsamında Balcıoğlu'nun eşi Hayriye Sena Balcıoğlu'nun da ifade verdiği öğrenildi. Emniyete sabah saatlerinde gelen Hayriye Sena Balcıoğlu, ifadesinin ardından emniyetten ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar'ın başkanlığında görevlendirilen heyet ise süreci takip ediyor.

Uyar ve beraberindeki heyet, bugün Balcıoğlu'nun ailesine dayanışma ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kılıçdaroğlu'nun Balcıoğlu'nun ailesiyle telefonla görüştüğü öğrenildi. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, hukuki destek vermeye ve dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.