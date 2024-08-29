Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı övdüğü ve FETÖ ve PKK terör örgütlerini övdüğü iddiaları yer aldı.

29.08.2024 00:17
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde "suçu ve suçluyu övme" suçundan iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 27. Dönem milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun 5 Şubat 2020'deki şikayet dilekçesi üzerine Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede yer verilen şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." dediği aktarılan dilekçede, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yıldız, Yönter ve Aksu'nun şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 2016- 2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü ileri sürüldü.

"Siyasi değerlendirme"

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in savunma dilekçesine de yer verildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkındaki soruşturmaya konu edilen beyanlarının, kişisel görüş çerçevesinde yapılmış siyasi değerlendirme mahiyetinde olduğu öne sürüldü ve bu nedenle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

"Şüphelinin beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması nedeniyle atılı zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunun unsurları itibariyle oluştuğu anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verilen iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı - Son Dakika

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