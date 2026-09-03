Kılıçdaroğlu, İzmir Buca Cezaevi\'nde tutuklu Soyer ve eski belediye başkanlarını ziyaret etti

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programının ikinci gününde Buca Cezevi'nde tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye (İZBB) Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu belediye başkanları, bürokratlar ve siyasetçileri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, iddianamelerin bir an önce hazırlanması gerektiğini belirterek, "İddianameler gecikirse, insanlar içeride tutuklu kalırsa adaleti sağlayacağım derken adaletsizliği beslemiş olursunuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programının ikinci gününde Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan önceki dönem İZBB Başkanı Tunç Soyer, görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'yı ziyaret etti.

Yaklaşık 4 saat süren ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"İkinci günüm. İlk gün mağdur ailelerle bir toplantı gerçekleştirdik. Onların duygularını, acılarını, beklentilerini kamuoyuyla paylaştık. Bugün tutuklu olan arkadaşları gördüm: Sayın Tunç Soyer, Görkem Duman, Erhan Kılıç, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya. Onları da dinledim.

Buradan yetkililere seslenmek isterim: Eğer bir kişiyi tutukluyorsanız, iddianameyi bir an önce yazmanız gerekir. Aradan uzun süre geçmesine karşın iddianamelerin hala yazılmadığını görüyoruz. Bu doğru değil. İnsanların bilirkişi raporları kendi lehlerine gelmiş olmasına karşın hala iddianame hazır değilse bir sorun var demektir. Dediğim gibi, yetkililerden ricamız; eğer gerçekten siz adaleti istiyorsanız, adaleti savunuyorsanız kişiler neyle suçlandığını en azından bilmeliler. İddianame yazılmalı, savunmalar yapılmalı ve adalet gerçekleşmeli. Eğer iddianameler gecikirse, insanlar içeride tutuklu kalırsa adaleti sağlayacağım derken adaletsizliği beslemiş olursunuz. Bu da doğru değil."