Kılıçdaroğlu: Milletin emaneti masa başı oyunlarıyla kimseye teslim edilmeyecek - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Milletin emaneti masa başı oyunlarıyla kimseye teslim edilmeyecek

Kılıçdaroğlu: Milletin emaneti masa başı oyunlarıyla kimseye teslim edilmeyecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüreğir ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimlerini eleştirerek iktidara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, yaşananları "masa başı oyunları" olarak nitelendirdi ve partililere birbirine sahip çıkma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüreğir ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimleri üzerinden iktidara tepki göstererek, "Üsküdar'da ve Yüreğir'de yaşananlara bakıyorum: Mahkemeler, soruşturmalar, gözaltılar, meclis üyesi transferleri… Soruyorum: Millet iradesi yalnızca halk sizi seçtiğinde mi kutsal? Milletin verdiği emaneti masa başı oyunlarıyla kimseye teslim etmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüreğir ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimlerinde yaşananları eleştirdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar bu iktidarın dilinden 'millet iradesi' düşmezdi. Üsküdar'da ve Yüreğir'de yaşananlara bakıyorum: Mahkemeler, soruşturmalar, gözaltılar, meclis üyesi transferleri… Soruyorum: Millet iradesi yalnızca halk sizi seçtiğinde mi kutsal?

Buradan bütün Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum: Birbirinize sahip çıkın. Kimse bu baskılar karşısında kendisini yalnız hissetmesin. Korkmayacağız, dağılmayacağız, birbirimizi yalnız bırakmayacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri milletin oylarıyla kazanılmıştır. Milletin verdiği emaneti masa başı oyunlarıyla kimseye teslim etmeyeceğiz. Bir belediye başkanlığı uğruna iktidarın gücünü insanların üzerine sürmekten vazgeçin. Sandıkta alamadığınız belediyeleri tek tek bu yöntemlerle mi alacaksınız? Bir belediyeyi daha almak için memleketi bu hale getirmeye, hukuku, ahlakı ayaklar altına almaya değer mi? Cumhuriyet Halk Partisi'ni korkutarak, parçalayarak asla teslim alamazsınız."

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Milletin emaneti masa başı oyunlarıyla kimseye teslim edilmeyecek - Son Dakika

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