Kılıçdaroğlu'na İfade Çağrısı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na İfade Çağrısı

Kılıçdaroğlu\'na İfade Çağrısı

Kılıçdaroğlu'nun avukatı, savcılığın çağrısına yanıt vererek Genel Başkanın ifadeye gitmeyeceğini söyledi.

10.02.2025 19:48
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Ocak 2024 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılmış durumda ve yürüyen bir soruşturma var. Bu kapsamda Genel Başkanımızın özel bir bilgisi yoktur, savcılığa gelmeyecektir ve ifade vermeyecektir." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Çelik, iddialara yönelik dilekçelerini sunduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nu ilgilendiren bir durumun olmadığını ileri süren Çelik, "Genel Başkanımızın herhangi bir şekilde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bu özelde ifade vermeyeceğini söyledik. Çünkü Genel Başkanımızı ilgilendiren bir durum değildi." ifadelerini kullandı.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında kurultaya ilişkin ortaya atılan iddialar için CHP'den bir açıklama yapılmadığını ifade ettiğini belirterek, "Genel Başkanımız açıklama yapılmasının doğru olacağını, CHP'nin şaibe ile anılmaması gerektiğini, özel bir bilgisinin bulunmadığını ifade etmişti." diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına atıfta bulunan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: ???????

"Kurultaydan hemen sonra şu anki Bursa İl Başkanı'nın yapmış olduğu şikayet üzerine Bursa'da bir soruşturma başlatıldığını, sonrasında yetki nedeniyle dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ocak 2024 tarihi itibarıyla gönderildiğini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifade etti. Ocak 2024 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında başlatılmış durumda ve yürüyen bir soruşturma var. Sayın Genel Başkanımızın açıklamasına bağlı olmaksızın yapılan bir açıklama bu. Bu kapsamda, Genel Başkanımızın özel bir bilgisi yoktur, savcılığa gelmeyecektir ve ifade vermeyecektir. "

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Celal Çelik, Politika, 3-sayfa, Güncel, ankara, Hukuk, Son Dakika

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