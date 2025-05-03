Kılıçdaroğlu'ndan Önder'a Taziye

(ANKARA) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için paylaştığı taziye mesajında, "Allah'tan rahmet, acılı ailesine, DEM Parti camiasına ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Sanatçı kişiliği, toplumsal uzlaşı ve barışa adadığı siyasi kariyeri ile milletimizin gönlünde yer almış, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine, DEM Parti camiasına ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."