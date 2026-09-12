Kılıçdaroğlu\'nun Yavaş ve İmamoğlu sözleri güncel değil

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, bazı medya organlarında haberleştirilen Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir belediey Başkaın Mansur Yavaş ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin sözlerinin güncel olmadığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bazı medya organlarında haberleştirilen Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na ilişkin sözlerin güncel olmadığını belirtti. Sönmez, şunları kaydetti:

" Bülent Gürsoy'un yazdığı 'Mutlak Butlan - Yüzleşme' kitabı Ağustos 2026 tarihinde basılmış olup hazırlıklarının haziran ve temmuz aylarında yapıldığı, yazarı tarafından ifade edilmiştir. Dolayısıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleşisi de o süreçte yapılmış bir söyleşidir."