CHP'deki grup toplantısı krizinde Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama - Son Dakika
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CHP'deki grup toplantısı krizinde Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama

09.06.2026 10:53
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TBMM önünde yaşanan arbedenin ve 'çift başlı' toplantı krizinin ardından, CHP grup toplantısının iptal edildiği yönünde kulislere sızan iddialara Kılıçdaroğlu cephesinden jet yanıt geldi. Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, toplantının iptal edilmediğini ve taraflar arasındaki müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Bu duyurunun ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmeyeceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün saat 13.30'da yapılması planlanan olaylı grup toplantısı öncesi Ankara kulislerinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin TBMM kapısında karşı karşıya gelmesinin ardından, gerilimi düşürmek amacıyla grup toplantısının iptal edildiği yönündeki iddialar hızla yayılmaya başladı. Ancak bu iddialara Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama geldi.

"MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR"

Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, kamuoyundaki bilgi kirliliğini gidermek ve sürece dair son durumu aktarmak üzere kısa bir açıklama yaptı. Sönmez, ortada henüz alınmış bir iptal kararı olmadığını belirterek, arka planda bir uzlaşma arayışının sürdüğünün sinyalini verdi.

Sönmez'in kamuoyuyla paylaştığı o kritik mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Grup toplantısının iptal edildiği yönünde bir karar yoktur. Görüşme ve müzakereler devam ediyor."

KILIÇDAROĞLU MECLİS'E GİTMİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sağduyu çağrısına sosyal medya hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız! Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum." dedi.

Biz biriz ve birlikteyiz.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'deki grup toplantısı krizinde Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Birilerinin maşası olmaktan vazgeç KK sana yakışanı en azından bu defa yap. 0 0 Yanıtla
  • mert çelik mert çelik:
    kılıcdaroglumu o kım 0 0 Yanıtla
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