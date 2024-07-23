Kilis Gençlik Merkezi'nde 15 Bin Kişi Kurslara Katılıyor - Son Dakika
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Kilis Gençlik Merkezi'nde 15 Bin Kişi Kurslara Katılıyor

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gençlik merkezinde açılan kurslara 15 bin kişi katılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, gençlik merkezinde yazın ve yıl boyu kursların devam ettiğini belirtti. El sanatları, sportif ve sanatsal kurslardan oluşan bu kurslarda yaklaşık 15 bin 100 gençlik merkezi üyesine hizmet verildiğini söyleyen Kaplan, ayrıca Avrupa Birliği projeleri dahil olmak üzere birçok çalışmanın gençlik merkezinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Üniversite ve lise hazırlık kurslarına da değinen Kaplan, yeni dönemde öğrencileri bu kurslara beklediklerini belirtti. Öğrenciler ise kurslarda eğlendiklerini ve yeni şeyler öğrendiklerini dile getirdi.

23.07.2024 13:17
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Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gençlik merkezinde açılan kurslara 15 bin kişi katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, gençlik merkezinde yazın ve yıl boyu kursların devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 60 kurs ve atölyede çalışmalar yaptıklarını anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu kurslar el sanatları, sportif ve sanatsal kurslardan oluşuyor. Mümkün olduğu kadar alanında uzman eğitmenlerimiz ile yaklaşık 15 bin 100 civarında kayıtlı gençlik merkezi üyemize, gençlerimize çok ciddi bir hizmet vermekteyiz. Gençlik merkezimizin yanında genç ofislerimizde de kurslar açıyoruz. Merkezimizin farklı bir özelliği de Avrupa Birliği projeleri başta Erasmus olmak üzere şu ana kadar 10 projemiz kabul edildi. Bu konuda gençlik merkezleri içerisinde Türkiye'de bir numarayız. Bu projelerle gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki birçok çalışmayı merkezimizdeki gençlerimiz ile yürütüyoruz."

Üniversite ve lise hazırlık kursları açtıklarını da belirten Kaplan, "Açılan hazırlık kurslarına katılarak sınavlara hazırlanan, fen liselerini ve üniversite kazanan öğrencilerimiz var. Yeni dönemde de öğrencilerimizi bu kurslarımıza bekliyoruz." diye konuştu.

11'inci sınıf öğrencisi Şule Akar da gençlik merkezinde ebru, matematik ve bilgisayar kurslarına devam ettiğini belirtti.

Akar, hem eğlendiğini hem de yeni şeyler öğrendiğini ifade etti.

Öğrencilerden Azra Aliosmanoğlu ise kurslarda matematik konularını tekrar ettiğini, test çözerek ve kitap okuyarak yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis Gençlik Merkezi'nde 15 Bin Kişi Kurslara Katılıyor - Son Dakika

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