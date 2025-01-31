Kilis PTT Müdürü \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

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Kilis PTT Başmüdürü Süleyman Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Aydın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Aydın, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Utanç" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler", Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu "Pamuk şekerci" karelerine oy veren Aydın "Spor" kategorisinde de Hakan Akgün'ün "Kartallar" fotoğrafını tercih etti.

Aydın, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını söyledi.