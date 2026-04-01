Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Maç Coşkusu - Son Dakika
Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Maç Coşkusu

01.04.2026 00:37
Vatandaşlar, Kosova-Türkiye maçını dev ekranlarda izleyerek milli takıma destek verdi.

Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Kosova- Türkiye maçını dev ekranlardan seyretti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde oynanan Kosova-Türkiye mücadelesi, Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlendi.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay yıldızlılara alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Karşılaşmayı, Belediye Başkanı Atila Yıldırım da vatandaşlarla izledi.

Vatandaşlar, Türkiye'nin 1-0 kazandığı maçın sevincini Türk bayraklarıyla kutladı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da gençler maçı birlikte izledi.

Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nin daveti üzerine çok sayıda genç, kurumun konferans salonunda kurulan dev ekranda Türkiye-Kosova maçını seyretti.

Milli heyecanı birlikte yaşayan gençlere, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Gençler, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği olan yetkililere teşekkür etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Kosova-Türkiye karşılaşmasını dev ekrandan izlemek için merkez Onikişubat ilçesindeki Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'ne geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.

Heyecanla karşılaşmayı izleyen sporseverler, milli takımın attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Vatandaşlar, hakemin bitiş düdüğüyle Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesini Alparslan Türkeş Bulvarı'nda konvoy oluşturarak kutladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Maç Coşkusu - Son Dakika

Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
