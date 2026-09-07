Kilis'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kilis'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kilis\'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Kilis OSB'deki bir ambalaj fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, 37 araç ve 150 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, olayda bir itfaiye eri bileğinden yaralandı; yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

KİLİS Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kilis OSB'nin 27'nci caddesinde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve emniyete bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Yangına 37 araç ve 150 personel müdahale etti. Yangın alanına Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Kalaylı, yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kalaylı, "Başta belediye itfaiye ekipleri ve emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA'lar olmak üzere 37 yangın söndürme aracı ve 150 personelin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yangın sırasında fabrikanın bir duvarının da çöktüğü olayda bir itfaiye eri bileğinden yaralandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Kilis, Olay, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika

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