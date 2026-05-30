Kilis\'te Bayram Yeri Eğlenceleri

Kilis'te gelenekselleşen "bayram yeri" etkinliklerinde çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Kilis Belediyesine ait Müslümanbey Mahallesi'ndeki arazi, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekana dönüştürülüyor.

Hayırseverlerin kiraladığı alana tahta salıncak, atlı karınca ve dönme dolap kuruluyor, ata binme gibi organizasyonlar düzenleniyor.

Aileler, faytonlarla nostaljik vakit geçiriyor.

Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da çocukların neşesine neşe katıyor.

Etkinliklere katılan Emine Özkan, AA muhabirine, "bayram yeri"ne yıllar önce geldiğini, şimdi de çocuklarını getirdiğini söyledi.

Çocuklardan Habip Güven ile Mehmet Yiğit Özcan da bayram yerinde tahta salıncaklara binerek çok eğlendiklerini, her bayram buraya gelmekten keyif aldığını anlattı.