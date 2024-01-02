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Kilis'te Beyin Kanaması Geçiren Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kilis'te Beyin Kanaması Geçiren Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hatay'da görevli olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk, evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cırnavuk için Kilis'te düzenlenen törene, Vali, Milletvekili ve askeri yetkililerin yanı sıra yakınları da katıldı. Cenaze, aile mezarlığında toprağa verildi.

Kilis\'te Beyin Kanaması Geçiren Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı
02.01.2024 - 16:38,  Güncelleme: 16:40
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HATAY'da evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk (49), memleketi Kilis'te törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da görevli uzman çavuş Mehmet Cırnavuk, dün evinde beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Cırnavuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk için bugün memleketi Kilis'te tören düzenlendi. Asri Mezarlık'taki törene Vali Tahir Şahin, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Albay Ümit Çelik, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile yakınları katıldı. Cırnavuk'un cenazesi kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kilis'te Beyin Kanaması Geçiren Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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