 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilis'te çocuk evleri koordinasyon merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te çocuk evleri koordinasyon merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kilis'te bulunan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı. Vali Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirtti.

05.01.2024 - 10:20,
Abone Ol

KİLİS'te, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinden çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

İsmet Paşa Mahallesi'nde Aile bulunan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi olarak hizmet veren 3 katlı binada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında merkezde bulunan ve dumandan etkilenen 5 çocuk hastanede tedavi altına alındı. Çocukları hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Kilis Valisi Tahir Şaihn konuya ilişkin açıklama yaptı. Vali Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü binasında yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan 5 çocuğumuz dumandan etkilendikleri düşünülerek tedbiren 112 Acil Sağlık ekiplerimizce Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştır. Hastaneye götürülen çocuklarımızın genel durumları iyi olup müşahede altında tutulmaktadırlar. Olay yerinde emniyet güçlerimiz gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır dedi.

Kilis\'te çocuk evleri koordinasyon merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Kilis, Çocuk, İtfaiye, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te çocuk evleri koordinasyon merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53
Dolar/TL Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı
10:41
Gram altın 1.960 liradan satılıyor Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37
Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33
Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26
150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20
Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı

Son Dakika
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37 Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33 Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20 Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56 Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi
09:51 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
09:28 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 11:30:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te çocuk evleri koordinasyon merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement