Kilis\'te çocuk evleri koordinasyon merkezinde çıkan yangın söndürüldü

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KİLİS'te, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinden çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

İsmet Paşa Mahallesi'nde Aile bulunan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi olarak hizmet veren 3 katlı binada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında merkezde bulunan ve dumandan etkilenen 5 çocuk hastanede tedavi altına alındı. Çocukları hastanede ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Kilis Valisi Tahir Şaihn konuya ilişkin açıklama yaptı. Vali Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü binasında yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan 5 çocuğumuz dumandan etkilendikleri düşünülerek tedbiren 112 Acil Sağlık ekiplerimizce Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştır. Hastaneye götürülen çocuklarımızın genel durumları iyi olup müşahede altında tutulmaktadırlar. Olay yerinde emniyet güçlerimiz gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır dedi.