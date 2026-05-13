Kilis'te Otomobil Devrildi, 5 Yaralı

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Y.E.Y'nin kullandığı 27 AOE 821 plakalı otomobil, Polateli ilçesi Yeşilpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan B.Y, M.A.Y, Z.Y, ve S.K. sağlık ekiplerince Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
