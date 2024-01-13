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Kilis'te PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kilis'te PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, B.E. ve C.H.H. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin terör örgütüyle irtibatlı olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, Elbeyli ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti.

13.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:22
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KİLİS'te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.E. ve C.H.H.'nin terör örgütüyle irtibatlı olduğunu belirledi. Elbeyli ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kilis\'te PKK\'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kilis'te PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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