Kilis\'te sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı, Vali Yardımcısı günlük 10 bin adım önerdi

Kilis İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla yürüyüş organize edildi.

Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüş sonrası gazetecilere açıklama yapan Kilis Vali Yardımcısı Eray Gürsoy, sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Gürsoy, günlük 10 bin adımı tüm vatandaşlara önerdiklerini belirtti.

Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.