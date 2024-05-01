Kilis'te Tarım İşçileri, 1 Mayıs'ı Tarlalarda Geçiriyor - Son Dakika
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Kilis'te Tarım İşçileri, 1 Mayıs'ı Tarlalarda Geçiriyor

Kilis\'te Tarım İşçileri, 1 Mayıs\'ı Tarlalarda Geçiriyor

Kilis'te tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlalarda mesai yaparak geçiriyor. İşçiler, üretime katkı sunmak için günün ilk ışıklarıyla tarlalara gidiyor. Tarım işçisi Haydar Bay, işçi bayramı olmasına rağmen tarlada çalışarak üretime katkı sağladıklarını belirtti. İşçiler, sebze üretimi için bayramın olmadığını ve üretimi durduramadıklarını ifade etti. Maydanoz hasadı yapan işçiler, sabah erken saatlerde biçtikleri ürünleri Kilis ve çevre illere gönderiyor. İclal Bay ise işçinin bayramının, işi bittiği zaman yevmiyesini aldığı zamanda olduğunu söyledi.

01.05.2024 11:57
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Kilis'te tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlalarda mesai yaparak geçiriyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan işçiler, üretime katkı sunuyor.

Tarım işçisi Haydar Bay, AA muhabirine, bugün işçi bayramı olmasına rağmen tarlada çalışarak üretime katkı sağladıklarını söyledi.

Tarım sektöründe işçi bayramının olmadığını belirten Bay, "Bayram olsa da üretim beklemez, çalışmak zorundayız." dedi.

Hep beraber el ele, omuz omuza vererek çalıştıklarını anlatan Bay, "Sebze üretimi, bayram da olsa maalesef beklemez, üretimi durduramayız. Tarlada şu an maydanoz hasadı yapıyoruz. Sabah erken saatlerde işbaşı yaparak, biçilen maydanozları Kilis ve çevre illere gönderiyoruz. Maydanoz hasadı yaklaşık 3 ay sürüyor." ifadelerini kullandı.

İclal Bay da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlada çalışarak geçirdiklerini ifade etti.

Bay, "İşçinin bayramı, işi bittiği zaman yevmiyesini aldığı zamandır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Tarım İşçileri, 1 Mayıs'ı Tarlalarda Geçiriyor - Son Dakika

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