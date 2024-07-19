Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/ YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bazı faaliyetlerine katıldığı belirlenen A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce Elbeyli ilçesinde gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
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